Lacrymogène et boules de neige : nationalistes et antifas se heurent à la police à Québec (IMAGES)

Des membres des groupes anti-islam et anti-immigration La Meute et Storm Alliance, ainsi que des contre-manifestants se sont heurtés à la police lors d'un rassemblement au Canada. 44 personnes ont été interpellées.

Environ 1 000 manifestants de groupes ultra-nationalistes et des antifas ont manifesté à Québec le 25 novembre, selon la police.

La police a procédé à 44 arrestations et a utilisé du gaz lacrymogène pour tenter de disperser les activistes et éviter l'affrontement entre les antifas et les groupes anti-islam et anti-immigration La Meute et Storm Alliance.

Les deux groupes ont rassemblé quelque 400 personnes et ont été dépassés en nombre par une contre-manifestation, selon la Société Radio-Canada (SRC).

Auteur: RT France

Les partisans des deux groupes ultra-nationalistes avaient déployé des banderoles, dont l'une affichait : «Québec aux Québecois.»

Alors qu'ils tentaient de bloquer les partisans de La Meute et de Storm Alliance, les contre-manifestants ont affronté les forces de l'ordre. Ces dernières ont fait usage de gaz lacrymogènes, alors que des activistes leur lançaient des boules de neige.

Le SPVQ confirme : 21 personnes arrêtées. Elles font partie d'un seul et même groupe homogène.



Bâton téléscopique, lance-pierre avec billes de métal ainsi que bouteilles de plastique contenant du liquide inconnu sont les armes saisies sur les 21 individus arrêtés. pic.twitter.com/PbA55gl7cD — Pascale CV (@PascaleCV) 25 novembre 2017

Le porte-parole de la police, Andre Turcotte, a fait savoir que 44 personnes avaient été interpellées.

Far-right groups are now marching unopposed in front of QC National Assemb’y #Manifencourspic.twitter.com/8KYKvD9Xcw — Simon Nakonechny (@simon_nak) 25 novembre 2017

Sur Twitter, la police québecoise a annoncé avoir saisi des bâtons téléscopiques, des lance-pierres avec des billes de métal et des bouteilles de plastique contenant du liquide inconnu.