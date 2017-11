Moscou promet de «tout mettre en œuvre» pour protéger le sénateur Kerimov, arrêté en France

En possession d'un passeport diplomatique, le membre de la chambre haute du Parlement de Russie Souleïmane Kerimov bénéficiera d’un effort accru de protection de la part de Moscou. Le sénateur a été arrêté à Nice le 20 novembre.

Après l’arrestation du membre du Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe) et milliardaire Souleïmane Kerimov à Nice le 20 novembre, le ministère russe des Affaires étrangères ne ménage pas ses efforts pour obtenir sa libération. D'après le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, la mission diplomatique russe en France travaille sans relâche sur cette question.

«Bien sûr, le fait que Souleïmane Kerimov possède un passeport diplomatique avec lequel il est entré en France est particulièrement important. Les efforts déployés afin de protéger ses intérêts seront donc poursuivis», a déclaré le porte-parole face aux journalistes le 22 novembre.

Le ministère russe des Affaires étrangères a fait parvenir une note officielle à Paris, soulignant que l'immunité diplomatique du fonctionnaire empêchait normalement qu'il soit détenu en territoire étranger.

Le sénateur russe, également oligarque et homme d'affaires, a été appréhendé dans la nuit du 20 au 21 novembre à l'aéroport de Nice. Il a passé une deuxième nuit au commissariat de Nice, où il devait continuer à être interrogé dans la journée du 22 novembre, d'après l'AFP qui cite une source proche du dossier.

Le bureau du procureur a fait savoir qu'il était recherché pour évasion fiscale. A l'issue de sa garde à vue, il pourrait être déféré en vue d'une inculpation.

La fortune de Souleïmane Kerimov est estimée à plus de 7 milliards de dollars. Le magazine Forbes l'a classé au 21e rang des hommes d'affaires les plus riche de Russie. A 51 ans, l'oligarque a acquis une renommée internationale après avoir acheté le club russe de football d'Anji Makhatchkala en 2011, recrutant à l'époque à prix d'or des stars comme Roberto Carlos et Samuel Eto'o. Souleïmane Kerimov représente depuis 2008 sa République natale, le Daguestan, au Conseil de la Fédération de Russie.