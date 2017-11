Ukraine : un homme brûlé pendant un rituel sataniste, 3 ressortissants turcs arrêtés (PHOTOS CHOC)

La police ukrainienne a arrêté trois personnes soupçonnées d’avoir commis un meurtre particulièrement sordide. Un pentagramme, des chandelles et des objets de culte ont été retrouvés dans un champ dans le sud du pays, près de restes humains calcinés.

Un meurtre épouvantable, commis vraisemblablement à l'occasion d'un rituel sataniste, a mis en émoi les forces de l’ordre de la région d’Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Sur le lieu du crime, la police a retrouvé les restes d'un corps calciné, et près de lui, toute une mise en scène macabre.

«Près du lieu où gisait le corps, étaient disposés un pentagramme, des objets et des symboles kabbalistiques et des chandelles. Différents objets de culte ont été retrouvés aux alentours, mais aussi une poule noire étranglée […] et transpercée par une épée, entre autres choses épouvantables», a raconté sur Facebook le chef de la police régionale Dmitri Golovine, le 20 novembre. Ce dernier a avoué que même les plus endurcis de ses hommes avaient été perturbés par la scène, et a admis avoir lui-même été choqué par toute cette mise en scène.

Les auteurs présumés du sinistre rituel ont été arrêtés le 20 novembre, selon le ministère ukrainien de l’Intérieur. Il s’agirait de trois ressortissants turcs, nationalité également partagée par la victime.

