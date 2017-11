Le ballet «L’oiseau de feu» au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg dans une vidéo de 360°

RT offre à son auditoire une occasion unique de regarder une vidéo panoramique du ballet «L’oiseau de feu» d’Igor Stravinsky dont la première a lieu ce 16 novembre à l’Ermitage dans le cadre du Forum culturel international de Saint-Pétersbourg.

«Cette vidéo de 360° fournit la possibilité exceptionnelle de se sentir comme un participant direct du spectacle, comme si vous étiez vraiment au théâtre. L’art devient plus accessible, plus proche au peuple, et c’est magnifique !», estime Régis Obadia, directeur et chorégraphe de «L’oiseau de feu».