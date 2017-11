Réalité virtuelle : deux clics pour explorer Mars en compagnie du robot Curiosity

Grâce au robot Curiosity, il est désormais possible de découvrir les splendeurs de la planète rouge en réalité virtuelle sans quitter son fauteuil, en se munissant simplement d'un appareil connecté. 17 kilomètres de parcours sont déjà disponibles.

Visiter la planète Mars à peu de frais, c'est désormais possible. Grâce à «Access Mars», une plateforme développée par Google en partenariat avec la Nasa, on peut en effet jeter un œil à la planète rouge (ou du moins une reconstitution d'une petite portion), en réalité virtuelle, sans quitter son fauteuil, depuis son ordinateur, sa tablette ou son téléphone.

Ce projet, initialement développé par un laboratoire de la Nasa pour les scientifiques, retrace les tribulations du robot Curiosity à travers les plaines et les monts rouges de la planète Mars. Celui-ci a commencé son investigation en 2012 et a déjà cartographié 17 kilomètres en prenant plus de 200 000 photos.

Sur son parcours, il est notamment permis à l'internaute de s'ébaudir devant la splendeur des «collines de Pahrump» et des «buttes Murray», des images reconstituées à partir de clichés pris par Curiosity et accompagnées de quelques fenêtres de commentaires audio instructives.

Le périple de Curiosity se poursuit et la plateforme de tourisme spatial virtuel sera mise à jour régulièrement. Bon voyage.

