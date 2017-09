La Russie et les Etats-Unis créeront ensemble une station orbitale autour de la Lune

L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé avoir signé un accord avec la Nasa, afin de coopérer au projet américain de création d'une station orbitant autour de la Lune dans le cadre du programme «Deep Space Gateway».

«Roscosmos et la Nasa ont confirmé leur intention d'utiliser la Station spatiale internationale [ISS] comme base pour une exploration plus poussée de l'espace, ainsi que pour coopérer dans le cadre d'un programme lunaire international : la plateforme "Deep Space Gateway" sera créée», a déclaré l’agence spatiale russe Roscosmos le 27 septembre dans un communiqué.

La signature de l’accord entre Roscosmos et la Nasa sur ce projet conjoint a eu lieu à Adélaïde, en Australie, où se tient le 68e Congrès international d'astronautique.

La Nasa avait annoncé il y a quelques mois travailler sur un projet baptisé «Deep Space Gateway» pour envoyer des astronautes en orbite lunaire à l'aide de nouvelles fusées développées par l'agence spatiale américaine.

Les fusées russes Angara et Proton-M pourraient notamment être utilisées en parallèle du lanceur lourd américain SLS, dont le premier vol est prévu en 2018, pour «créer l'infrastructure de la station lunaire», selon Roscosmos qui précise que la création de cette station orbitale ne débutera pas avant le milieu des années 2020.

«Les deux partenaires ont l'intention de développer les normes techniques internationales qui seront utilisées à l'avenir, y compris pour la création d'une station orbitale autour de la Lune. Roscosmos et la Nasa se sont déjà entendues sur les normes de la future station», a précisé l'agence russe.

«Au moins cinq pays travaillent à développer leur propres vaisseaux spatiaux habités. Afin d'éviter des problèmes en termes de coopération technique, les normes doivent être unifiées. […] Une partie des normes-clés seront établies sur la base des éléments russes», a également déclaré Igor Komarov, le directeur général de Roscosmos.

La Russie ambitionne de son côté d'ouvrir une base scientifique sur la Lune et avait auparavant annoncé qu'elle souhaitait effectuer ses premiers vols lunaires d'ici 2031.

L'espace est un des rares domaines de coopération bilatérale non affectés par les tensions entre les Etats-Unis et la Russie. Les deux pays coopèrent notamment dans le cadre de l'ISS dont la Russie fournit le principal module et dispose du seul vaisseau spatial capable d'y envoyer des spationautes.