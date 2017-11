La Russie adopte une loi «de riposte» sur les médias étrangers

Les députés russes ont adopté une loi permettant à tout média international opérant en Russie d'être désigné comme «agent de l'étranger», riposte à l'enregistrement de RT sous cette même désignation aux Etats-Unis.

Le 15 novembre, les députés russes ont adopté un amendement à la loi de 2012 concernant les ONG financées par l'étranger. Celui-ci étend les dispositions du texte initial aux médias d'autres pays opérant en Russie, qui pourront à l'avenir être enregistrés comme «agents de l'étranger».

«Le texte de loi ne comporte aucune liste [de médias]», a expliqué le vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Piotr Tolstoï, sur la chaîne publique Rossia-24. Les médias recevant des financements de l'étrangers susceptibles d'être concernés seront désignés par le ministère russe de la Justice.

Des parlementaires ont d'ores et déjà estimé que la nouvelle loi dite «de riposte» pourrait s'appliquer à Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty, deux radios financées par le Congrès américain, voire aux chaînes américaine CNN et allemande Deutsche Welle.

Ce vote intervient après que la décision du département américain de la Justice de faire RT s'inscrire comme «agent étranger» aux États-Unis. La chaîne, qui s'est conformée à cette injonction, a néanmoins dénoncé une mesure «discriminatoire», annonçant qu'elle entreprendrait une action en justice. Moscou, de son côté, avait annoncé une réponse prochaine.

