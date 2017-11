Avant la présidentielle, plusieurs vedettes du sport rejoignent la «Team Poutine»

Rejoignant plusieurs stars du sport, le grand maître des échecs Sergueï Kariakine a annoncé son soutien au président russe Vladimir Poutine, qui n’a toujours pas confirmé sa candidature pour l’élection présidentielle de 2018.

«J'ai toujours soutenu ouvertement Vladimir Poutine mais maintenant, je peux faire cela officiellement. La Team Poutine, j'en suis», a clamé sur Twitter Sergueï Kariakine, le grand espoir des échecs de 27 ans, accompagnant son message d'une photo de sa rencontre avec le président russe.

Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin team. Я в команде! pic.twitter.com/OvMuVwTZui — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 13 ноября 2017 г.

Champion du monde 2016 de blitz (parties rapides), Sergueï Kariakine rejoint le hockeyeur Aleksandr Ovetchkine, joueur des Washington Capitals en ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL), qui avait annoncé début novembre la création d'un «mouvement social» baptisé «Team Poutine» pour soutenir la candidature du président en place.

«Je suis prêt à faire partie de cette équipe», avait déclaré Aleksandr Ovetchkine, capitaine de la sélection russe et des Washington Capitals, sur Instagram. Il a expliqué que l’objectif du projet était de réunir tous les soutiens de Poutine en une équipe, pour montrer au monde «une Russie forte et unie».

Plusieurs stars du sport, parmi lesquelles le vétéran du hockey Pavel Boure ou le joueur des Pittsburgh Penguins (NHL) Ievgueni Malkine, ont gonflé les rangs du mouvement lancé à l'initiative d'Aleksandr Ovetchkine.

«Team Poutine. Je suis avec vous», a écrit Malkine sur Instagram, publiant une photo de lui avec le président russe.

Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) Ноя 12 2017 в 8:38 PST

D’autres anciennes gloires du sport russe ont également apporté leur soutien à l’«équipe», tels que l’entraîneur de football et vainqueur de la coupe de l’UEFA en 2005 Valeri Gazzaev, et l’entraîneur de l’équipe russe de gymnastique rythmique Irina Viner.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accueilli positivement cette initiative. «Cela va sans dire mais nous apprécions sa décision [Aleksandr Ovetchkine] d'apporter son soutien à notre président, spécialement depuis l'étranger», a déclaré Dmitri Peskov, précisant toutefois ne pas savoir «pour l’instant» quelle forme elle pourra prendre.

Le premier tour de l'élection présidentielle en Russie est prévu pour le 18 mars 2018. La campagne électorale ne commence officiellement qu’en décembre et l’enregistrement des candidats n’est pas encore ouvert, mais certaines personnalités politiques ont d'ores et déjà annoncé leur intention d’y participer.

Après la jet-setteuse et journaliste Ksenia Sobtchak, plusieurs nouveaux candidats potentiels ont avancé leur pion sur l’échiquier politique russe dont le leader du Parti libéral-démocratique russe Vladimir Jirinovski, le dirigeant du parti démocrate Iabloko Grigori Iavlinski et l’opposant Alexeï Navalny, bien que la loi russe lui interdise d'y prendre part à cause d'une précédente condamnation. Quant à Vladimir Poutine, il continue d’entretenir le suspense.