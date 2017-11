«Les ennemis sont dans nos rangs» : un instructeur de la police allemande fustige ses élèves

Dans un mémo audio qui a fuité, un instructeur se plaint du faible niveau et de la potentielle dangerosité de ses élèves policiers, qu'il attribue... à leurs origines ethniques. Le chef de la police de Berlin a jugé ces propos inappropriés.

«Ce ne sont pas des collègues, ce sont des ennemis dans nos rangs» : dans un enregistrement audio qui n'était pas destiné à être rendu public, un instructeur de l'Académie de police de Berlin s'en prend directement aux aspirants policiers d'origine turque et arabe, de jeunes hommes âgés de 16 à 17 ans. L'instructeur avait enregistré le message à l'intention du chef de la police de Berlin, Klaus Kandt, mais le message a d'abord circulé entre officiers de police jusqu'à ce qu'il fuite.

Je n'ai jamais senti autant d'hostilité jusqu'à présent

«Je n'ai jamais rien vu de tel, la salle de classe ressemble à l'enfer, pour moitié des Arabes, pour moitié des Turcs, insolents et stupides, incapable de s'exprimer clairement», s'emporte l'instructeur dans le document audio, qui a fuité et dont RT a pris connaissance. «J'ai failli en frapper un ou deux parce qu'ils perturbaient la classe ou même dormaient», rapporte-t-il. Et de conclure tout en s'inquiétant d'une future police de second rang : «Je n'ai jamais senti autant d'hostilité jusqu'à présent.»

22,5% de la population allemande est issue de l'#immigration, selon les autorités du pays

Les déclarations de l'instructeur ont suscité un certain embarras dans l'encadrement de la police allemande. «La critique est permise, mais la forme et le ton [de l'instructeur] sont inappropriés», a commenté Thomas Neuendorf, porte-parole de la police berlinoise, laquelle incorpore une grande partie des 1 000 nouvelles recrues qui sortent de l'école chaque année. «La personne en question a été dépassée par la situation», ajoute-t-il, promettant toutefois de sévir contre les comportements insolents et l'indiscipline.

