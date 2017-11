Margarita Simonian, rédactrice en chef monde de RT, plus puissante qu'Hillary Clinton selon Forbes

Le célèbre magazine consacré aux grandes fortunes et aux success stories a publié son classement annuel des femmes les plus puissantes de la planète. La patronne de RT figure en bonne place, mais entretient néanmoins un regret...

Ce 1er novembre 2017, le magazine Forbes a publié son classement des 100 femmes les plus influentes du monde. Au sommet de la liste, on retrouve l'indétrônable Angela Merkel, reconduite pour un quatrième mandat de chancelière allemande en septembre 2017. Elle est talonnée par Theresa May, Premier ministre britannique, en deuxième position.

D'autres personnalités ont fait leur apparition dans le classement, et notamment... Margarita Simonian, rédactrice en chef monde de RT. Celle-ci se positionne en effet à la 52e place.

D'origine arménienne et nommée rédactrice en chef de RT en 2005 à l'âge de 25 ans, Margarita Simonian talonne ainsi la chanteuse Beyoncé, laquelle la devance seulement de deux places. Hillary Clinton, la candidate démocrate battue par Donald Trump lors de la présidentielle américaine, est pour sa part tombée de la troisième place en 2016 à la 65e en 2017.

La première française, elle, pointe en 8e position. Il s'agit de Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international.

«Je regrette énormément le fait de ne pas faire partie de l'autre liste de Forbes», a ironisé Margarita Simonian, faisant référence au classement réalisé par le même magazine, cette fois-ci concernant les personnes les plus riches du monde. «Les très nombreux membres de ma famille et mes proches le regrettent aussi», a-t-elle encore plaisanté à l'annonce du classement.

