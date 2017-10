En trente ans, Elizabeth II a gagné près de sept millions de livres... aux courses de chevaux

Le monarque britannique se révèle une parieuse avertie en matière de courses hippiques. Contrairement à d'autres joueurs, elle n'y a pas laissé sa chemise et a même empoché des gains substantiels.

Si Elizabeth II a de quoi voir venir, avec une fortune personnelle estimée en 2016 à 360 millions d'euros, sa chance sur les champs de course lui a rapporté quelque 7 millions de livres, soit l'équivalent environ de 7,8 millions d'euros.

Depuis 1988, selon le décompte du quotidien britannique The Times, la reine a parié sur 2 815 courses de chevaux et empoché 451 fois des gains. Soit une moyenne de 15 courses par an, avec un taux de succès de 15%, compte encore méticuleusement le quotidien. Et c'est l'année 2016 qui lui a le plus souri jusqu'ici. Cette année-là, le monarque britannique a empoché la somme record de 557 650 livres (625 850 euros). Pour autant, l'année 2017 ne s'annonce pas mauvaise : Elizabeth a déjà aligné 20 victoires, pour un gain total de 413 641 livres (464 353 euros).

Mais ce ne sont pas là des bénéfices nets : la passion équestre de la reine ne s'arrête pas là. Sa Majesté possède en effet 24 chevaux de courses, dont l'entretien lui coûte l'équivalent de 28 000 à 33 000 euros par an. D'après The Times, à 91 ans, Elizabeth II monte toujours à cheval. Elle a reçu son premier poney à l'âge de quatre ans. Un cadeau de son père, le roi George VI. C'était en 1930...

