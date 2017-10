Côte d'Ivoire : un avion affrété par l'armée française s'écrase au large d'Abidjan, 4 morts (IMAGES)

Un avion de transport affrété par l'armée française s'est abîmé le 14 octobre en mer près de l'aéroport d'Abidjan, tuant quatre Moldaves et en blessant deux autres ainsi que quatre Français, selon un responsable des sapeurs pompiers ivoiriens.

«Dix personnes étaient à bord, des Moldaves et des Français. Les quatre victimes décédées sont de nationalité moldave», a déclaré à la télévision ivoirienne le colonel Issa Sakho, des sapeurs pompiers, après le crash d'un avion au large de la capitale ivoirienne, le 14 octobre. Les blessés ont été acheminés au camp militaire français, situé en bout de piste de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les causes de ce drame sont encore inconnues.

Parmi les quatre Français à bord, il y avait un civil et trois militaires, selon une source militaire française.

© ISSOUF SANOGO Source: AFP Des badauds rassemblés devant le site du crash de l'avion affrété par l'armée française.

«L'avion était en provenance de Ouagadougou [Burkina Faso] et a chuté dans l'eau», a précisé le colonel des pompiers, avant d'ajouter : «Il nous reste à consolider la carcasse pour ne pas qu'elle dérive, pour que les enquêteurs fassent leur travail.»

Brisée en deux, l'épave de l'avion à hélices siglé d'un «V» bleu sur la queue était visible depuis la plage, a rapporté une journaliste de l'AFP, où se sont rendus des centaines de badauds.

© Sia KAMBOU Source: AFP Un vestige de l'avion s'étant abîmé au large d'Abidjan.

«Il était aux environs de 6h-6h30 [heure locale] lorsque le collègue qui était sur le poste [de surveillance] m'a appelé pour me dire qu'un avion était tombé dans l'eau. Rapidement, j'ai essayé d'appeler les collègues de service et on s'est retrouvé sur le lieu», a déclaré James Mobioh Aka, un sauveteur de la commune de Port-Bouet, une des dix communes d'Abidjan où se trouve l'aéroport.

«Et lorsque nous sommes venus, on a aperçu l'avion. On a vu qu'il y avait des corps dans l'eau. On est entré [dans l'eau]», poursuit-il. «Un jeune homme est entré [dans l'eau] et après [...] un second l'a suivi et ils sont allés repêcher trois [corps]», a ajouté le sauveteur. Un quatrième cadavre a été récupéré à un autre endroit.

L'avion était affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte antiterroriste au Sahel, selon une source militaire française. La base militaire française d'Abidjan est utilisée dans le cadre de cette opération. Des forces spéciales françaises sont en outre stationnées à Ouagadougou.

