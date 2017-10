L’Arabie saoudite produira des kalachnikovs après un nouvel accord conclu à Moscou

Plusieurs documents portant sur une coopération plus étroite entre Moscou et Riyad ont été signés pendant la visite du roi saoudite Salmane dans la capitale russe. L’industrie militaire est particulièrement honorée par ses accords.

La Russie et l’Arabie saoudite se sont accordés pour permettre la production des célèbres kalachnikovs dans le royaume. Un accord préliminaire de licence entre l’agence russe chargée des exportations de la production militaire russe Rosoboronexport et la compagnie saoudite Saudi Arabian Military Industries (SAMI) a été signé à Moscou le 5 octobre.

L’accord prévoit «la production des fusils d’assaut Kalachnikov AK-103 et de cartouches», d’après le communiqué publié par Rosoboronexport. La SAMI a également confirmé la signature de ce contrat à Reuters.

Ce contrat fait partie d’une multitude de documents signés le 5 octobre par Moscou et Riyad pendant le deuxième jour de la visite historique du roi Salmane dans la capitale russe. Entre les mémorandums sur la coopération énergétique et la création de fonds communs d’investissement, un des accords les plus notables se trouve être le contrat préliminaire d'achat des puissants systèmes russes de défense antimissiles S-400, ainsi que le transferts de technologies pour produire d’autres armements.

«[Ces accords avec la Russie] devront jouer un rôle primordial dans la croissance et le développement de l’armée et de l’industrie militaire en Arabie saoudite», a déclaré la SAMI dans un communiqué cité par Arab News.

L'AK-103 est une version modernisée du fameux AK-47, créé par Mikhaïl Kalachnikov en 1947 et utilisé comme principal fusil d’assaut par l’armée soviétique puis russe depuis 1949. Les fusils kalachnikovs servent dans les armées de plus de 100 pays et sont produits dans 30 pays en dehors de la Russie, y compris la Chine, l’Inde et les Etats-Unis.