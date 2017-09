Muhammad, prénom le plus attribué outre-manche en 2016

La statistique nationale britannique recense chaque année les prénoms donnés aux bébés. Oliver arrive en tête, tandis que le premier prénom arabe, Muhammad, arrive en huitième position. Mais c'est sans compter les nombreuses façon d'écrire ce prénom.

Equivalent britannique de l'Insee, l'Office for National Statistics (ONS) a publié le 20 septembre 2017 un rapport concernant les prénoms attribués le plus fréquemment aux nouveau-nés en Angleterre et au Pays de Galles. Se placent ainsi en 2016 sur le podium Oliver (6 623 bébés), suivi de Harry et George. Le prénom Muhammad (Mohamed) arrive lui en huitième position, avec 3 908 petits garçons à voir le jour en 2016. Mais il est possible d'affiner ces résultats bruts, ce qu'a fait le média en ligne Quartz. Car, en effet, comme de nombreux prénoms d'origine arabe, Muhammad peut se retranscrire de plusieurs façons dans l'alphabet latin.

Angela #Merkel Mohammed : le prénom d'une fille de réfugiés #syriens en hommage à la chancelièrehttps://t.co/WhMelj7cCTpic.twitter.com/DfKnmH2oCH — RT France (@RTenfrancais) 22 août 2017

Plus bas dans le classement, on découvre que la graphie «Mohammed» occupe la 31e place, tandis que «Mohammad» se classe 68e. Au total, ce sont 7 084 nouveaux nés qui ont reçu le prénom du prophète Mahomet. Et c'est sans compter d'autres orthographes, plus rares, également présentes dans le classement. De quoi allègrement détrôner Oliver, qui, ne s'écrit lui que d'une façon en anglais.

Lire aussi : Royaume-Uni : des policiers suscitent la colère en entrant dans une mosquée avec leurs chaussures