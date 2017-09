Royaume-Uni : des policiers suscitent la colère en entrant dans une mosquée avec leurs chaussures

Venus répondre à un appel à l'aide dans une mosquée, des policiers ont été pris à partie par une foule de fidèles musulmans, furieux qu'ils n'aient pas retiré leurs chaussures avant d'entrer dans l'édifice religieux.

Appelés à la mosquée de Townfield, dans la ville britannique de Wycombe, parce qu'une altercation avait éclaté, des agents de police se sont finalement eux-même retrouvés au cœur d'une dispute. Ils ont en effet pénétré dans l'édifice religieux sans avoir ôté leurs chaussures comme le veut la tradition, déclenchant l'ire des fidèles présents.

Dans la scène filmée à partir d'un téléphone portable et publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir le groupe de policiers, qui comprend des hommes et des femmes, être pris à partie.

Alors que les policiers tentent d'expliquer la raison de leur présence, les fidèles ne prêtent pas attention à leurs propos, l'un d'eux allant jusqu'à crier : «Mettez-les dehors !»

Un porte-parole de la police a expliqué à la suite de l'incident que les agents avaient répondu à un appel d'urgence, et que pour prévenir tout préjudice grave, ils étaient rapidement entrés dans la mosquée pour faire un point sur la situation.

«Une plainte pour agression a été enregistrée et les agents mènent leur enquête sur l'incident. Aucune interpellation n'a encore eu lieu pour le moment», a précisé le porte-parole, au sujet de l'altercation pour laquelle les policiers s'étaient déplacés.