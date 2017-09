Plus de 87% du territoire de la Syrie libéré de Daesh, selon la Défense russe

L’armée syrienne soutenue par l’aviation russe poursuit la libération du pays du joug terroriste. En deux ans de campagne russe en Syrie, les avions de Moscou ont détruit plus de 96 000 cibles terroristes.

87,4% du territoire syrien a été libéré des terroristes de Daesh et 2 235 localités ont rejoint le régime du cessez-le-feu, selon les données diffusées par le journal officiel du ministère russe de la Défense Krasnaïa Zvezda tard le 21 septembre. Depuis le déploiement de l’aviation russe en Syrie le 30 septembre 2015, à la demande du gouvernement syrien, les avions et hélicoptères de Moscou ont effectué plus de 30 000 sorties, éliminant plus de 96 000 cibles de terroristes, selon les données citées par le journal.

Parmi les cibles détruites, on compte 8 332 centres de commandement, un millier de camps d’entrainement, 6 769 entrepôts pétroliers et militaires, ainsi que plus de 53 700 militants de groupes terroristes.

L’aviation russe a également infligé d'importants dégâts aux infrastructures pétrolières sous contrôle de Daesh, qui en tire une grande partie de ses revenus. 212 champs pétroliers et 184 raffineries ont été détruits depuis septembre 2015.

A côté de sa mission aérienne, la Russie est également engagée dans le déminage des zones libérées des terroristes. Plus de 5 300 hectares du territoires syriens ont été déminés par les spécialistes russes, dont 2 339 hectares dans la région de la ville de Palmyre et 2 956 dans celle d’Alep. Plus de 60 000 engins explosifs ont été découverts par les sapeurs russes.