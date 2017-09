Israël promet d'accorder aux homosexuels les mêmes droits qu'aux hétéros en matière d'adoption

L'Association des pères israéliens homosexuels s'est réjouie de l'engagement du gouvernement à modifier une loi afin de permettre aux couples homosexuels d'adopter. Elle a toutefois menacé de recourir à la Justice s'il venait à manquer à sa promesse.

Le ministère israélien de la Justice a annoncé le 17 septembre que la loi sur l'adoption serait modifiée afin de permettre aux couples de même sexe de jouir des mêmes droits que les couples hétérosexuels.

L'Etat hébreu est reconnu comme un pays avancé en matière de visibilité et d'égalité pour la communauté LGBT, jusqu'au sein d'institutions comme l'armée. Les couples de même sexe y ont théoriquement le droit d'adopter des enfants, mais font face à un imbroglio juridique et bureaucratique à cause de la façon dont la loi est formulée.

L'Association israélienne des pères homosexuels avait dû aller jusqu'à la Cour suprême pour demander que la loi, qui spécifie qu'un «homme et sa femme» sont des parents adoptifs éligibles, soit modifiée.

Au cours d'une audience qui s'est déroulée au mois de juillet, le ministère israélien des Affaires sociales s'était opposé à un tel changement, arguant que les enfants adoptés par des parents homosexuels grandiraient avec le poids de la «différence».

Mais le ministère a fini par réévaluer sa position.

Le 17 septembre, il a fait savoir qu'il soutenait «l'annulation [des termes] conditionnant la relation [des parents adoptifs] à celle d'un "homme et de sa femme"», selon un communiqué.

La Cour a donné à l'Etat jusqu'à la fin du premier semestre 2018 pour élaborer un projet de loi, selon un porte-parole du ministère de la Justice.

L'Association des pères homosexuels a salué cette décision, promettant toutefois de «recourir une nouvelle fois à la justice» si le gouvernement ne tenait pas ses engagements.

En Israël, le mariage homosexuel, sans être illégal, n'est techniquement pas possible, faute d'institution habilitée à le prononcer. Mais il est reconnu quand il a été contracté à l'étranger.

