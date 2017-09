«Hache bien ton rail» : un kit pour usagers de cocaïne fait polémique en Espagne

A l'occasion des festivités de Bilbao en août 2017, les services de santé de la ville ont pris l'initiative de distribuer un kit aux toxicomanes expliquant comment prendre le moins de risques possibles lors de la consommation de drogue.

Mieux vaut prévenir que guérir ? «Hache bien ton rail [...] si [la drogue] est mal hachée, tu peux t'abîmer les fosses nasales», peut-on lire sur les cartes distribuées à des consommateurs potentiels dans des points d'information municipaux de Bilbao en Espagne. Les documents conçus et distribués expliquant aux toxicomanes comment «bien» sniffer de la cocaïne, ont suscité une levée de boucliers. Le matériel a été distribué lors de la semaine des festivités de Bilbao, du 19 au 27 août 2017.

«C'est une authentique sottise de donner une espèce de kit de consommation avec un slogan aussi léger et frivole», se sont indignés les conservateurs du Parti populaire espagnol dans un communiqué publié le 12 septembre 2017, estimant que les cartes risquaient de banaliser l'usage de cocaïne.

«On ne le donnait pas à la première personne venue», s'est défendu un porte-parole de la mairie de Bilbao contacté par l'AFP, précisant que la décision de remettre ces cartes était prise après des entretiens personnalisés avec des experts en drogues et sexualité. «Quand on constatait que c'était une personne cocaïnomane ou qui allait consommer [on le lui donnait]», a-t-il encore précisé.

Plusieurs régions espagnoles, comme celle de Madrid ou la Catalogne, ont mis en place des programmes destinés aux toxicomanes comme la fourniture de seringues neuves aux usagers de drogues par injection, visant notamment à minimiser les risques de contamination par le VIH.

