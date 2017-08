Les Français, plus grands amateurs de cannabis d'Europe

Selon un rapport de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), les Français sont les Européens qui consomment le plus de cannabis – un phénomène concernant les jeunes adultes comme les adolescents.

Un récent rapport de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), qui évalue la consommation, le trafic et la dangerosité des drogues en Europe, et du groupe de recherche ESPAD («European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs»), qui travaille sur la consommation de drogues chez les adolescents de 15-16 ans, a révélé que les Français étaient les champions d'Europe de la consommation de cannabis.

La France arrive en effet en tête des pays de l'Union européenne dans ce domaine : 40,9% des Français de 15 à 64 ans déclarent avoir déjà fumé du cannabis dans leur vie, soit la proportion européenne la plus élevée (la moyenne de l'UE, elle, est de 26,3%).

De plus, 22,1% des jeunes adultes français (15-34 ans) ont déclaré en avoir consommé l’année passée, contre une moyenne de 13,9% dans les pays étudiés. C'est par ailleurs le cas de 31% des adolescents de 15-16 ans, contre une moyenne européenne de 18%. Sur ce point précis, seule la République tchèque surpasse la France, où 37% des adolescents concèdent avoir déjà consommé de la marijuana.

Si le cannabis est la drogue la plus répandue en France, une autre fait une percée non négligeable : la MDMA (ou ecstasy). En France, 2,3% des jeunes adultes ont déclaré en avoir consommé l’an passé. En Europe, 14 millions d’adultes l'auraient déjà essayée.

En revanche, le taux de mortalité par overdose en France est nettement inférieur à celui d'autres pays européens. Il est de sept pour un million d'habitants en France, contre par exemple 60 pour un million au Royaume-Uni, plus grand consommateur d'opiacés d'Europe.

