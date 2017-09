Pour l'ambassadeur russe aux USA, Moscou souhaite une amélioration des relations russo-américaines

L'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis Anatoli Antonov a rencontré le président américain Donald Trump le 8 août. A l'issue de ce rendez-vous, le diplomate russe a souligné le souhait de Moscou d'un réchauffement de ses relations avec Washington.

«J'ai déclaré à [Donald Trump] que nous [les Russes] souhaitions une amélioration des relations entre nos deux pays», a déclaré à la presse l'ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov, à l'issue d'une rencontre avec le président des Etats-Unis le 8 septembre. «Nous nous sommes entendus avec ses équipes pour poursuivre la coopération [entre la Russie et les Etats-Unis]», a également confié le diplomate, ajoutant que le chef d'Etat américain l'avait reçu «d'une manière chaleureuse et amicale».

L'ambassadeur de 62 ans, qui a été nommé à ce poste fin août, a également fait savoir que Moscou et Washington souhaitaient que leurs relations soient basées sur la confiance, le respect et la défense d'intérêts mutuels.

Climat électrique entre la Russie et les Etats-Unis

Cette rencontre survenait dans un contexte particulièrement tendu entre les deux nations : le 31 août, Washington a annoncé la fermeture dans les 72 heures du consulat russe de San Francisco et des missions commerciales de Washington et New York. La Russie avait dénoncé par la suite les fouilles réalisées dans les bâtiments diplomatiques, les qualifiant d'«acte hostile et une grossière violation du droit international».

Cette décision américaine s'inscrivait dans une longue liste de sanctions et contre-sanctions prises par les Etats-Unis et la Russie, depuis la décision du président américain Barack Obama d'expulser 35 diplomates russes du territoire américain fin 2016. Le locataire de la Maison Blanche, alors en fin de mandat, avait invoqué une supposée ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine.

Par la suite, entre autres, le Congrès américain a adopté des sanctions économiques anti-russes liées au conflit ukrainien, tandis que Vladimir Poutine a ordonné une réduction de 755 à 455 des diplomates américains Russie.

