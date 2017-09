«Comme des cambrioleurs» : des agents US sur le toit du consulat russe à San Francisco ? (VIDEO)

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une vidéo qui montrerait des agents de sécurité américains en train d’effectuer «des travaux indéterminés» dans le consulat russe de San Francisco fermé début septembre.

«Des représentants des services de sécurité américains mènent des travaux indéterminés sur le territoire du Consulat russe à San Francisco. Ils endommagent le parquet coûteux et s'affairent sans autorisation. Surtout, personne ne sait qui sont ces gens qui se comportent comme des cambrioleurs», a écrit le ministère russe des Affaires étrangères sur sa page Facebook le 6 septembre. Une vidéo de 60 secondes, attachée à la publication, montre des personnes non identifiées sur le toit et à l’intérieur du bâtiment.

Cette représentation diplomatique russe, comme deux missions commerciales, à Washington et à New York, a été fermée sur décision du gouvernement américain. Les bâtiments ont été remis à la disposition de la partie américaine.

La Russie a dénoncé cette mesure comme une «grossière violation du droit international» et entend poursuivre Washington en justice.

