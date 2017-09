Exercices militaires de Tsahal : le Hezbollah paré «à toute stupidité israélienne»

Un représentant du Hezbollah aurait déclaré que l'organisation était prête à réagir à tout ce qui pourrait se présenter dans le cadre des importants exercices militaires israéliens en cours, durant lesquels une intervention au Liban est simulée.

Un représentant du Hezbollah, dont le nom n'a pas été communiqué par la presse libanaise, a fermement réagi aux annonces israéliennes de la tenue d'importants exercices militaires visant à préparer leur pays à un conflit avec le Liban, selon le journal israélien Jerusalem Post.

Les manœuvres israéliennes, qui ont débuté le 5 septembre pour une durée de dix jours, mobilisent une dizaine d'unités issues de tous les corps de Tsahal, et se placent sous le commandement des Forces de défense chargées de la protection des frontières septentrionales du pays.

Pour son plus vaste exercice militaire en 20 ans, #Israël simulera une intervention au #Liban

➡️https://t.co/dQTkS4iPUapic.twitter.com/sIsMO2j7wh — RT France (@RTenfrancais) September 5, 2017

«Nous sommes en alerte et prêts à tout moment à réagir à tous les scénarios possibles, toute attaque ou toute stupidité israélienne», aurait déclaré le représentant du Hezbollah.

«Israël ne réussira pas à nous surprendre car Israël connaît très bien les capacités du Hezbollah après les pertes qu'il a subies en 2006, qui ont freiné son armée», aurait-il précisé.

Israël a lutté contre le Hezbollah pendant un mois à l'été 2006, tuant plus de 1 200 Libanais, des civils pour la plupart. Côté israélien, 160 personnes, dont une grande majorité de soldats, avaient trouvé la mort.

Considéré comme terroriste par l'Union européenne et plusieurs autres pays, le mouvement chiite libanais, qui voit son voisin israélien comme son principal ennemi, a accumulé, selon les estimations israéliennes, un gigantesque arsenal de plus de 100 000 roquettes. En mai dernier, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah avait déclaré qu'en cas de conflit avec Israël, la guerre serait menée en territoire israélien, et non au Liban. «Les soldats et les roquettes du Hezbollah peuvent toucher l'ensemble du territoire israélien», avait-il menacé.

