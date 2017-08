Pas le droit à l'erreur : la Russie entame la pose de l’arche du pont de Crimée (VIDEO)

Les ingénieurs en charge du chantier ont pour tâche délicate de poser l’arche ferroviaire du pont qui reliera la péninsule de Crimée au reste du territoire russe. La fin des travaux de construction est prévue pour la fin de l'année 2018.

Plus de 100 spécialistes participent depuis le 27 août à l’opération de pose de l’arche ferroviaire du pont du détroit de Kertch, qui reliera la région russe de Krasnodar à la Crimée. L’arche gigantesque, longue de 227 mètres, haute de 45 mètres et qui pèse plus de 6 000 tonnes, a été assemblée sur la côte russe. Durant 72 heures, les ingénieurs superviseront son transport et son installation 35 mètres au-dessus de niveau de la mer, afin de permettre la navigation.

Lire aussi : Les travaux titanesques de construction du pont de Crimée filmés en panorama (VIDEO)

«L’opération maritime du projet de construction du pont du détroit de Kertch est, sans exagération, unique dans l’histoire de l'industrie», a estimé le vice-président de la société Stroïgazmontazh, l'entreprise responsable du chantier, cité par RIA Novosti.

Une arche jumelle, destinée au transport routier, sera installée au mois de septembre.

L'ambitieux projet de construction du pont du détroit de Kertch, également appelé pont de Crimée, coûtera au total 3,3 milliards d’euros à l’Etat russe. Long de 19 kilomètres, le pont reliera la Crimée à la région russe de Krasnodar, afin de faciliter et développer les flux de passagers, marchandises et services vers la péninsule. Avec ses quatre routes et ses deux voies ferrées, le pont doit être inauguré à la fin de l’année 2018.