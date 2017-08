Quatrième journée du Forum international militaro-technique Armée-2017

Le ministère russe de la Défense organise le Forum international militaro-technique Armée-2017 du 22 au 27 août pour sa troisième édition : au moins 23 contrats avec l’Etat et 17 avec des entreprises déjà signés pendant les deux premières journées.

Le Forum international militaro-technique Armée-2017 est l’une des expositions principales en Russie dans le domaine de l’armement et du matériel militaire. Pour la troisième année consécutive, il se tient à Koubinka, dans la région de Moscou. Ces derniers temps, il est devenu une rencontre majeure au niveau international dans le domaine des expositions d’armement et de matériel militaire, ayant battu des records par l'étendue de l’exposition et la diversité des programmes scientifiques présentés.

L’intérêt pour ce Forum est manifesté non seulement par les autorités de la Fédération de Russie et ses entreprises mais aussi par des sociétés étrangères relevant du secteur des industries de défense et des délégations de pays étrangers.