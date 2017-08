Syrie : l'ONU s'alarme des pertes civiles dues aux frappes aériennes de la coalition à Raqqa

Les frappes aériennes de la coalition menée par Washington à Raqqa auraient provoqué des dizaines de décès parmi les civils ces derniers jours. Une situation dont s'alarme l'ONU, qui condamne toute attaque visant les civils et les infrastructures.

«Nos collègues qui travaillent dans l'humanitaire nous disent qu'ils sont profondément préoccupés par des rapports non confirmés faisant état d'un grand nombre de civils tués par des frappes aériennes à Raqqa, ces dernières 24 heures», a déclaré le porte-parole du Secrétaire Général des Nations Unies Stéphane Dujarric, lors d'une conférence de presse le 22 août.

«Ces derniers jours et semaines, des dizaines de civils auraient été tués et blessés à Raqqa et plus de 25 000 personnes restent coincées dans la ville», a-t-il poursuivi.

Selon l'agence de presse syrienne Sana, qui s'appuie sur des témoins et des médias locaux, au moins 78 civils sont morts ces 24 dernières heures dans les rues al-Sakhani et al-Bado ainsi que dans le quartier d'al-Tawasuaeh du bastion de Daesh, à la suite de bombardements de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis.

La coalition internationale estime avoir tué plus de 600 civils en #Syrie et en #Irak

➡️https://t.co/aQT8Z6Kx8lpic.twitter.com/UgZLxslMrv — RT France (@RTenfrancais) 9 juillet 2017

Stéphane Dujarric a assuré que l'ONU condamnait toutes les attaques visant les civils ou les infrastructures civiles et demandait à toutes les parties de faire leur possible afin de les épargner, comme le stipule le droit international.

Interrogé sur les victimes civiles des bombardements, le porte-parole de l’opération «Inherent Resolve» (l'opération militaire américaine menée dans le cadre de la coalition arabo-occidentale contre Daesh en Irak et en Syrie), le colonel Ryan Dillon, s'est borné à déclarer à l'AFP que la coalition enquêterait sur ces allégations.

Lire aussi : Pour Damas, la «coalition illégitime» menée par les USA devra payer pour la destruction de la Syrie