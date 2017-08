La vidéo choquante de l'agression sexuelle collective d'une jeune femme met le Maroc en émoi

Le Maroc est sous le choc après la diffusion d'une vidéo montrant un groupe de jeunes agresser sexuellement une jeune femme dans un bus, la presse locale dénonçant une scène «insoutenable». La police a annoncé l'arrestation des six agresseurs.

Diffusées le 20 août sur les réseaux sociaux, les images d'une agression sexuelle collective ont suscité le 21 août une salve de réactions indignées sur les réseaux sociaux et dans les médias au Maroc.

Sur les images, on voit un groupe d'adolescents, torse nu, en train de bousculer violemment une jeune femme en pleurs dans un bus, la touchant dans des parties intimes de son corps, tout en s’esclaffant. La victime, à moitié dénudée, pousse des cris de détresse, alors que le bus continue de rouler, sans qu'aucun passager n'intervienne.

une fille se fait violée en plein jour dans un bus de transport public à #Casablanca au #Maroc sans que personne n'intervienne pic.twitter.com/HvPTwyW37S — Amaziɣ Agrawliw (@MouloudAmazighe) 21 août 2017

La scène a eu lieu à Casablanca, métropole économique du royaume, précise la presse locale, affirmant que la victime était atteinte d'un handicap mental.

Voici le visage de 2 des 3 ordures qui ont violé une fille dans un bus de Casa au Maroc. À faire circuler qu'ils aient honte toute leur vie. pic.twitter.com/xQDHhL4JYI — Salem Rami (@Jeru_Saleem) 21 août 2017

La société chargée du transport en commun M'dina Bus, a révélé que l’agression s’était déroulée le vendredi 18 août et que les agresseurs avaient été appréhendés le lundi 21 août.

La police a confirmé dans un communiqué l'arrestation des six auteurs, âgés d'entre 15 et 17 ans, qui ont été placés sous surveillance policière. La police a également confirmé que la victime âgée de 24 ans, était atteinte d'un handicap mental, et relevé qu'elle n'avait avant la diffusion de la vidéo reçu aucune plainte, ni de la part de la jeune femme agressée ni de la part du chauffeur.

«Horreur à Casablanca»

«Horreur à Casablanca», «des monstres commettent un crime odieux», écrit la presse locale, qui tire la sonnette d'alarme sur le phénomène du harcèlement des femmes dans l'espace public.

Une fille a été violée et filmés par des batards dans un bus à casa et le Jawad conduit tranquille ze3ma @mdinabuscasa — mourtaji imane (@mourtajimane) 21 août 2017

L'association Touche pas à mon enfant a lancé le 21 août un appel à témoins afin «de traduire en justice cette horde barbare qui s'est attaquée lâchement à une jeune fille». Des internautes ont, eux, appelé à un sit-in le 23 août à Casablanca pour exprimer leur indignation.

Des animaux qui ont voulu violer une fille dans un bus en plein jour à Casa — Khokha. (@Madridsta_girl) 21 août 2017

Au Maroc, marcher seule dans la rue relève parfois du parcours du combattant, ou plutôt de la combattante. Les femmes y subissent fréquemment remarques désobligeantes voire insultes. Selon les chiffres officiels, près de deux Marocaines sur trois sont victimes de violences. Et les lieux publics sont les endroits où la violence physique à leur égard est la plus manifeste.

Début août, une autre vidéo montrant une horde de jeunes hommes traquer une jeune femme marchant seule dans la rue à Tanger (nord) avait déjà suscité l'indignation dans le pays.