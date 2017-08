Barcelone au lendemain de l’attaque terroriste meurtrière

Les policiers espagnols tentent de retrouver les auteurs des attentats à la voiture-bélier qui ont ensanglanté la Catalogne et fait 13 morts et plus d'une centaine de blessés.

Avant le lever du soleil, cinq «terroristes présumés» ont été abattus par les forces sécurité dans la station balnéaire de Cambrils, à 120 kilomètres au sud de Barcelone. Trois autres avaient été arrêtés ailleurs en Catalogne, région espagnole autonome qui dispose de sa propre police, selon les autorités.