«Nous vous admirons, nous vous adorons» : des enseignantes russes déclarent leur flamme à Macron

A l’occasion des 100 jours de la présidence d’Emmanuel Macron, des enseignantes russes de langue française ont préparé une petite vidéo pour le président français qui a toutes les chances de se laisser attendrir par ces messages !

Qui a dit que les Russes n’aimaient pas Emmanuel Macron ? Plusieurs femmes russes ont participé à une flash mob sur les réseaux sociaux, lancée à l’occasion des cent jours passés à l'Elysée par le président de la République. Pour faire honneur à cette date butoir, des enseignantes russes de la langue française de tous âges ont enregistré des petites vidéos où elles s’adressaient au chef de l’Etat français.

Et leurs commentaires sont plus que flatteurs. «Permettez-moi de vous appeler tout simplement Emmanuel. Vous êtes si charmant, intelligent, respectueux. On peut dire que vous êtes très beau», déclare sans ambages Guertrouda. «Nous, les femmes russes, nous vous admirons, nous vous adorons», confesse une autre enseignante, Natalia, alors que sa collègue assure le président français qu'il impressionne «toutes les femmes de Russie».

Certaines enseignantes ont même comparé Emmanuel Macron à Alain Delon, acteur adoré en Russie, alors que d’autres lui ont promis un accueil chaleureux, l’invitant à venir visiter leur pays. «Nous vous accueillions avec plaisir. Les croissants sont tout chauds !», sourit Ekaterina.

Ce n’est pas «par hasard» que les enseignantes ont choisi de lancer cette flash mob, selon la chaîne de télévision russe Zvezda qui a révélé l’initiative. D’après Zvezda, il s'agit d'un clin d’œil à la femme du président, Brigitte Macron, ancienne enseignante de français et de latin. «Etre la Première dame de France ? Je veux bien», telle est la dernière phrase de la vidéo.

