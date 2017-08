Emmanuel Macron voudrait des vacances sans photos... mais pose pour des photos en vacances (IMAGES)

Difficile de comprendre la ligne suivie par Emmanuel Macron en matière d'image pendant ses vacances. Le jour même où l'on apprenait que le président portait plainte contre un paparazzi, il multipliait les poses devant les objectifs en visitant l'OM.

«Il n'y a plus de photos, maintenant c’est comme ça, il va falloir vous y habituer, on n’est plus sous les présidences précédentes», aurait déclaré le responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron, selon un paparazzi contre lequel le couple présidentiel, actuellement en vacances à Marseille, a porté plainte pour harcèlement.

Faut-il y voir un désir de quiétude de la part du président qui souhaiterait faire de ce bref répit sur les hauteurs de la cité phocéenne un moment sans caméras ? Tel pourrait être le cas si, dans le même temps, Emmanuel Macron ne posait pas pour d'autres caméras.

Aisni, le 15 août, date à laquelle on apprenait la plainte déposée par Emmanuel et Brigitte Macron contre le paparazzi, le président a rendu visite au club de l'Olympique de Marseille (OM) dont il est supporter... tout en prenant soin de multiplier les photographies. On l'a ainsi vu poser aux côtés de l'entraîneur Rudi Garcia.

Mais aussi en compagnie des joueurs Grégory Sertic et Boubacar Kamara.

Immense plaisir d'avoir rencontré le President de La République ce matin ⚪️Ⓜ️ @EmmanuelMacron Merci président pour cette photo @jheyraudpic.twitter.com/ZdPwv6ItUH — bouba_kamara (@boubaKamara_4) 15 août 2017

En vacances à Marseille, Emmanuel Macron rend visite aux joueurs de l'OM au centre Robert Louis-Dreyfus https://t.co/ESQmspHeMmpic.twitter.com/f69OF67pM8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 15 août 2017

Il s'est aussi amusé à partager le terrain avec les joueurs pendant quelques minutes, là encore sous les objectifs qui, cette fois, ne l'importunaient pas.

Une fierté d'avoir pu rencontrer Monsieur le Président @emmanuelmacron et un plaisir d'avoir échanger quelques ballons avec vous ! pic.twitter.com/hmrMZob4xe — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) 15 août 2017

Et ce n'est pas la première fois que la vie privée du président de la République se retrouve sur le devant de la scène. Encore candidat, Emmanuel Macron avait savamment mis en scène une balade avec sa femme Brigitte au Touquet en avril. Mais la publication par l'agence de presse Reuters à propos de l'important dispositif de photographes venus couvrir l'événement était venue gâcher la fête de l'image que le candidat voulait donner.

Pour mémoire, voici à quoi ressemblaient les "déplacements privés" du candidat Macron. pic.twitter.com/PGrsevBcqq — Hugo Clément (@hugoclement) 15 août 2017

Une photo qui a par ailleurs refait surface sur la toile à l'occasion de la polémique liée à sa vie privée en vacances.

Tandis qu'Emmanuel Macron alterne successivement discrétion et communication, seraient-ce surtout les images non-maîtrisées par ses propres équipes de communication que le président redouterait ?

