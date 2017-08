Sergueï Lavrov s’exprime sur la politique étrangère de la Russie devant de jeunes politologues

Le chef de la diplomatie russe participe au forum d’éducation «Territoire des idées», qui se déroule dans la région de Vladimir. Le forum réunit des étudiants et leur permet de discuter avec des experts venant des quatres coins du globe.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov participe chaque année au forum «Territoire des idées», qui se passe cette année dans la région de Vladimir, à l'est de Moscou. Cet événement est organisé pour permettre aux étudiants en politique, économie, technologies informatiques et autres domaines de partager leurs expériences et leurs visions des plus importantes problématiques internationales, et de discuter avec des experts reconnus en Russie et de par le monde.