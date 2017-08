Le groupe «Scooter» soutenu par la télévision allemande après une visite en Crimée

Les célèbres musiciens allemands, qui risquent la prison en Ukraine pour avoir participé à un festival en Crimée, ont la liberté de choisir où se produire, selon la chaîne allemande RTL, productrice de l'émission où participe le soliste du groupe.

«Le choix de l’endroit et l’organisation de concerts en tant que musicien relèvent exclusivement de la compétence de H.P. Baxxter ou de ses managers» : c’est ainsi que la chaîne allemande RTL a répondu à l’ambassadeur ukrainien en Allemagne. Ce dernier avait appelé la chaîne, le 6 août, à arrêter de coopérer avec le soliste du groupe électro Scooter, H.P. Baxxter, qui participe à l'émission populaire DSDS («L’Allemagne cherche la superstar»).

«J’appelle les organisateurs de l'émission DSDS à exclure du jury H.P. Baxxter qui viole obstinément des lois d’un Etat étranger», a écrit sur Twitter le diplomate ukrainien Andrij Melnyk. Il a également noté que le concert de Scooter en Crimée aurait «des conséquences juridiques désastreuses», indique l'hebdomadaire Spiegel.

«Scooter» est un groupe incontournable de la scène électro allemande depuis de nombreuses années. Créé en 1993 et toujours actif, il est composé actuellement de H.P. Baxxter, Phil Speiser et Michael Simon. Au cours de son existence, «Scooter» a remporté plus de 80 disques d'or et de platine.

Le 4 août, «Scooter» s’est produit à Balaklava, en Crimée, pendant le festival ZBFest qui a attiré des milliers de spectateurs. Le soliste H.P. Baxxter a déclaré à ce sujet qu’il n’y allait pas «pour faire de la politique mais parce que ses fans y habit[aient]». Pourtant, en prévision de ce concert, Kiev s’est fermement opposé à la participation du groupe allemand au festival sur le territoire qu’il considère comme ukrainien. Après ce déplacement, les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête pénale à l’encontre des membres du groupe qui risquent de se faire interdire d’entrée en Ukraine ainsi que d'être condamnés à plusieurs années de prison.

Les membres du groupe ont également été inscrits sur la base de données du site ukrainien Mirotvorets. Ce site controversé a fait scandale en 2016 en publiant en accès ouvert les données confidentielles de journalistes du monde entier, de miliciens du Donbass, ainsi que d'artistes et autres personnalités ayant violé, selon les auteurs du site, les lois ukrainiennes en se rendant en Crimée ou dans les régions de Donetsk et de Lougansk sans autorisation délivrée par Kiev.

La Crimée a été rattachée à la Russie en mars 2014 après un référendum lors duquel 96,7% des votants de la péninsule ont approuvé la réunification avec la Russie. Moscou a souligné à plusieurs reprises que le référendum s’était déroulé conformément au droit international et à la charte de l’ONU.