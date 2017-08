La Chine veut engager un «super héros» étranger pour chercher des traces de vie extra-terrestre

Pékin recherche un scientifique de haut vol, capable de faire franchir un cap aux autorités chinoises dans leur quête de traces de vie extra-terrestre. L'heureux élu disposera d'un formidable outil : le radiotélescope le plus puissant du monde.

Près d'un an après avoir inauguré le plus grand radiotélescope spatial du monde, dont la taille équivaut à celle de 30 terrains de football, les autorités chinoises veulent désormais engager un scientifique «étranger» qui aura notamment pour mission de rechercher des éventuelles traces de vie extra-terrestre, selon le South China Morning Post. Selon l'avis d'un expert chinois, le télescope FAST (acronyme anglais qu'on pourrait traduire par Télescope sphérique d'ouverture de 500 mètres), est le meilleur outil possible pour ce type de recherches.

Auteur: China Icons

«FAST est un portail vers de nouvelles découvertes. Pour un astronaute, diriger FAST peut être l'opportunité d'une vie», a confié au South China Morning Post le professeur Wang Tinggui de l'Université des sciences et technologies de Hefei, en Chine. Enthousiaste, il a ajouté : «Ce n'est pas un boulot pour un scientifique, mais pour un super héros.»

Et pour attirer ce «super héros» et lui permettre de mener à bien sa mission, la Chine est prête à y mettre le prix. Le futur chef d'équipe disposera d'un fonds d'1,9 millions de dollars (1,61 millions d'euros) pour ses recherches, et bénéficiera d'un logement de fonction et d'une série d'autre avantages en nature.

Si vous envisagez de postuler, sachez cependant que les critères d'admission sont très stricts : il est demandé au candidat d'avoir plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'astronomie, incluant au moins une expérience de direction de recherche à grande échelle ayant impliqué un radiotélescope spatial. Le postulant devra avoir occupé un poste de scientifique dans une université ou une institution scientifique de premier plan. Voilà qui réduit considérablement le nombre de prétendants possible au poste de «super héros» à pourvoir !

FAST a été inauguré en 2016 après cinq années de travaux qui avaient coûté près de 160 millions d'euros et nécessité le déplacement de près de 10 000 habitants de la province de Ghizhou. Le radiotélescope de 500 mètres de diamètre est de loin le plus grand du monde, mesurant presque deux fois la taille de celui de Porto-Rico, qui fut longtemps considéré comme le plus grand télescope spatial jamais construit. La Chine espère par ces efforts devenir un pays à la pointe dans la recherche spatiale, en espérant notamment devenir la première nation à découvrir des traces de vie extra-terrestre.



