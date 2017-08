Sanctions anti-russes signées par Trump : Moscou «ne pliera pas et ne rompra pas»

L'ambassadeur de la Russie à l'ONU a fait savoir que Moscou ne prendrait pas de nouvelles contre-mesures, après l'annonce de la signature par Donald Trump des sanctions anti-russes votées par le Congrès américain.

Plusieurs représentants des autorités russes ont réagi à l'annonce de la signature par le président Donald Trump des sanctions économiques contre la Russie, qu'avaient votées précédemment les parlementaires américains. Pour le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov, interrogé par la presse le 2 août, cette nouvelle ne change de facto rien aux relations russo-américaines.

Interrogé par les journalistes sur la possibilité de nouvelle mesures de rétorsion que la Russie pourrait adopter, le porte-parole a répondu : «Quelles mesures de rétorsion ? Il n'y a rien de nouveau. Les mesures de rétorsion ont déjà été prises.»

En effet, la Russie avait ordonné le départ de 755 diplomates américains et des membre de leur personnel de son territoire sur les 1 200 en poste et annoncé la saisie de deux propriétés réservées à ces dignitaires, après le vote par le Congrès américain de ces sanctions, et avant, donc, la signature finale de Donald Trump.

Le même jour, le chef du gouvernement russe Dmitri Medvedev a jugé que l'espoir d'une amélioration des relations entre Moscou et la nouvelle administration américaine avait pris fin, selon l'agence Reuters.

Les nouvelles sanctions américaines à l'égard de Moscou ont été adoptées à des majorités écrasantes par les parlementaires américains des deux Chambres, malgré les réticences du président américain, de certains pays membres de l'Union Européenne et même de plusieurs grandes entreprises américaines qui jugeaient que certaines mesures pénaliseraient davantage l'économie américaine que russe.

Lire aussi : Trump s'offre-t-il des sanctions anti-russes afin de ne pas passer pour «un agent des Russes» ?