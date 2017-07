Hospitalisation d'un enfant de 2 ans trouvé avec 25 migrants dans un camion réfrigéré dans le Nord

Les pompiers ont dû conduire un enfant de deux ans et sa mère, de nationalité irakienne, à l'hôpital, après les avoir découverts au milieu d'un groupe de 26 migrants dissimulés dans un camion réfrigéré qui tentaient de gagner l'Angleterre.

Les pompiers ont découvert 26 migrants cachés dans un camion frigorifique, le 29 juillet, au terminal de ferrys de Loon-Plage, dans les environs de Dunkerque, dans le département du Nord. Appelés vers 7h du matin par les services de sécurité du site, les pompiers sont intervenus rapidement, d'autant qu'un enfant se trouvait parmi le groupe de clandestins, comme le rapporte Europe 1.

Âgé de deux ans, celui-ci a été conduit à l'hôpital, car il se trouvait en état d'hypothermie. Il était accompagné de sa mère, de nationalité irakienne. Ses jours ne seraient pas en danger.

Les migrants sont de plus en plus nombreux à embarquer à bord de camions réfrigérés pour tenter de gagner l'Angleterre. Le 27 juillet, c'est dans le département de l'Indre que sept migrants avaient déjà été retrouvés en état d'hypothermie dans un camion frigorifique. Ils avaient tous dû être hospitalisés, comme le rappelle La Voix du Nord. En 2015, un groupe de réfugiés avait été découvert dans un camion frigorifique, sur l'aire de repos de Ressons, non loin de Compiègne, comme le note France 3 Hauts-de-France.

