Des femmes manifestent à Istanbul pour le droit de se vêtir comme elles l'entendent (VIDEO)

Le 29 juillet dernier, plusieurs centaines de femmes ont défilé dans les rues d'Istanbul pour dénoncer le climat d'hostilité qu'elles disent ressentir de manière croissante de la part des hommes, notamment au sujet des codes vestimentaires.

Sous le nom de «Don't Mess With My Outfit» (Pas touche à mes vêtements), le défilé avait pour point de départ la grande artère commerçante de Kadikoy, sur la rive asiatique de la ville. Les manifestantes espéraient faire entendre leur exaspération et dénoncer la multiplication récente des cas de violences verbales et physiques envers les femmes.

«Nous n'obéirons pas, nous ne serons pas silencieuses, nous n'aurons pas peur. Nous allons gagner par la résistance», scandaient notamment en chœur les manifestantes selon Reuters. Nombre d'entre elles étaient venues vêtues de shorts ou de jeans, alors que ces vêtements sont regardés par la frange la plus conservatrice de pays comme inconvenants pour des femmes.

Plusieurs drapeaux aux couleurs de la communauté LGBT étaient également arborés dans le cortège, alors que la gay pride non-autorisée de juin dernier avait conduit à des répressions policières relativement violentes.





