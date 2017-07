Malgré une accalmie, les feux de forêt continuent de faire rage au Portugal (VIDEO)

A cause de conditions météorologiques favorables à la propagation du feu, les incendies de forêt peinent à être maîtrisés par les pompiers au Portugal. Plus d'un millier d'hommes sont mobilisés et la population a dû être évacuée en divers endroits.

Le Portugal connaissait ce 27 juillet une légère accalmie sur le front des incendies dans le centre du pays. Mais après avoir réussi à circonscrire plusieurs foyers au cours de la nuit, 3 200 pompiers restent déployés pour éviter des reprises de feu.

«Les conditions météorologiques sont toujours défavorables et nous maintenons notre dispositif en alerte même aux endroits où les incendies ont été maîtrisés», a affirmé une porte-parole de la protection civile, Patricia Gaspar. Le foyer le plus important, près de la ville de Serta dans la région de Castelo Branco, mobilisait toujours plus de 970 pompiers.

A une trentaine de kilomètres plus au sud, à Maçao, l'incendie a été finalement maîtrisé après avoir atteint les portes de cette commune de 2 000 habitants et détruit plusieurs maisons dans la soirée du 26 juillet. En fin de matinée, le calme était revenu et on n'apercevait plus de flammes ou de colonnes de fumée aux alentours, a constaté un journaliste de l'AFP.

Plus de 15 000 hectares ont brûlé dans le district au cours des incendies ces derniers jours, selon Vasco Estrela, maire de Maçao. «Nous avons 40 000 hectares de forêt ici, c'est presque la moitié de la surface totale qui est partie en fumée», a-t-il déploré.

Un autre brasier à Lorvao, dans la région de Coimbra, faisait l'objet d'une attention particulière avec plus de 500 pompiers mobilisés pour lutter contre les flammes.

