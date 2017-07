Syrie : création de la toute première unité de combat LGBT contre Daesh ?

Un groupe armé proche des forces kurdes a annoncé la formation de TQILA, un groupe de combat LGBT dans la région de Raqqa en Syrie. Ses membres veulent non seulement combattre le «fascisme» de Daesh, mais aussi le patriarcat et le sexisme.

La nébuleuse des groupuscules luttant contre Daesh en Syrie compterait un nouveau venu, pour le moins inattendu dans les contrées dévastées de la Syrie. Un groupe de combattants kurdes du nord de la Syrie a annoncé sur Twitter le 24 juillet 2017 la création de la toute première unité de combat LBGT, la Queer Insurrection and Liberation Army, «Insurrection queer et armée de libération» en français. Ce qui donne, en abrégé, TQILA, et se prononce comme l'alcool d'agave, la tequila.

The formation of The Queer Insurrection and Liberation Army (TQILA), a subgroup of the IRPGF. Queer Liberation! Death to Rainbow Capitalism! pic.twitter.com/Tp1x2PZ079 — IRPGF (@IRPGF) 24 juillet 2017

«Nous, les Forces révolutionnaires internationales de guérilla [IRPGF, émanation des Unités de protection du peuple, les YPG kurdes] annonçons la formation de la TQILA [...] qui comprend des camarades LGBT*QI+ [QI : pour les genres queer et intersexuel, «+» pour les autres genres possibles non cités] ainsi que d'autres, qui ont tous pour but de détruire le genre binaire et promouvoir la révolution des femmes, ainsi que le genre plus large et la révolution sexuelle», explique le communiqué, relayé notamment par Newsweek.

«Les images d'hommes gays jetés depuis des toits ou lapidés à mort par Daesh était quelque chose qui ne pouvait nous laisser inactif», rappellent les auteurs de la proclamation, faisans référence aux exactions commises notamment en 2014 par Daesh, alors en pleine expansion en Irak et en Syrie. «L'homophobie et la transphobie ne sont pas spécifiques à l'islam ou à une autre religion», explique toutefois le communiqué, ajoutant que la raison d'être de TQILA était aussi de combattre l'autorité, le patriarcat, ainsi que «l'hétéronormativité oppressive».

#Daesh défenestre un adolescent pour homosexualité mais épargne son violeur https://t.co/HEqKYBgrLrpic.twitter.com/fhF1GyrZDU — RT France (@RTenfrancais) 4 janvier 2016

Selon le porte-parole de TQILA, contacté par Newsweek, les combattants arc-en-ciel, dont le nombre n'a pas été communiqué, seraient en opération à Raqqa, dernier bastion de Daesh dans le nord de la Syrie. Le groupe gay s'est en outre donné pour emblème un Kalachnikov sur fond rose et le mot d'ordre suivant : «Ripostez ! Ces pédés tuent des fascistes !»

