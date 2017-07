John McCain atteint d'un cancer du cerveau

Président de la commission de la Défense du Sénat, le Républicain John McCain a annoncé qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau. Donald Trump et Barack Obama lui ont fait part de leur soutien.

Le sénateur républicain américain John McCain, 80 ans, a fait savoir le 19 juillet qu'il souffrait d'un cancer du cerveau.

Ses médecins ont identifié une tumeur maligne du nom de glioblastome, qui nécessitera chimiothérapie ou radiothérapie, selon la Mayo Clinic de Phoenix, dans l'Arizona, Etat qu'il représente au Sénat.

Ce n'est pas le premier cancer pour John McCain. Il a souffert de mélanomes dans les années 1990 et 2000, dont il s'était remis. Son âge et son état de santé avaient été un sujet de la campagne présidentielle de 2008, lors de laquelle il avait été battu par Barack Obama.

L'ancien président démocrate a été l'un des premiers à réagir au diagnostic, parmi des centaines de témoignages de sympathies et de prières.

«John McCain est un héros américain et l'un des battants les plus courageux que je connaisse. Le cancer ne sait pas à qui il a affaire. Fais-lui vivre un enfer, John», a tweeté Barack Obama.

Donald Trump, avec qui John McCain a des relations tendues, a dans un communiqué déclaré que le sénateur avait «toujours été un combattant».

«Melania et moi envoyons nos pensées et prières au sénateur McCain, à Cindy et toute sa famille. Remettez-vous vite», a-t-il dit.

Fervent partisan de la guerre en Irak et partisan d'une politique étrangère agressive, notamment vis-à-vis de la Russie, John McCain préside actuellement la commission de la Défense du Sénat.

