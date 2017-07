Pour Lavrov, «les politiques à court terme» des USA et de l'UE ont contribué à la crise ukrainienne

Lors d'une conférence de presse en Allemagne, le ministre russe des Affaires étrangères a expliqué que les décisions de Washington et de Bruxelles de ces dernières années avaient entraîné un bras de fer avec la Russie, que Moscou ne souhaitait pas.

Alors que depuis la fin de la Guerre froide, Moscou espérait la paix et la coopération internationales, certaines décisions et actions de ses partenaires occidentaux ont conduit à de nouvelles «lignes de séparation» en Europe et ont «provoqué en grande partie» la crise ukrainienne, selon le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov s'est exprimé à ce sujet lors d'une rencontre avec des politologues allemands à Berlin. Intitulée «La Russie et l'Union européenne (UE) dans un monde en mutation», le chef de la diplomatie russe a donné le point de vue de Moscou sur les sujets saillants de l'actualité internationale.

Au début des années 1990, «les Etats-Unis et leurs alliés ont décidé de se proclamer vainqueurs [de la Guerre froide] et ont refusé de coopérer pour créer une sécurité égale et équitable, préférant se rapprocher des frontières de la Russie», a déclaré Sergueï Lavrov.

Cette politique s'est réalisée à travers l'expansion de l'OTAN et en même temps par le biais d'un programme de l'UE intitulé «Le partenariat oriental» (EaP) qui, pour le chef de la diplomatie russe, a forcé les pays d'Europe de l'Est à choisir entre la Russie ou l'Occident.

«La crise ukrainienne, largement provoquée de l'extérieur par l'Occident est devenue la conséquence directe de cette politique myope de Washington et de Bruxelles», a poursuivi le ministre russe.

