L'immigration, première préoccupation des Allemands à quelques semaines des élections fédérales

Selon un sondage réalisé pour la chaîne allemande ARD, l'immigration est le thème le plus important pour une majorité d'Allemands. Sur fond de polémiques et à l'approche des élections, Angela Merkel a d'ailleurs durci le ton depuis quelques mois.

Alors que le sommet du G20 et les manifestations parfois violentes font la une de l'actualité en Allemagne, un sondage réalisé pour la télévision publique allemande ARD, révèle que les questions économiques sont loin d'être la première préoccupation des Allemands.

Effectué entre les 3 et 5 juillet 2017, l'enquête d'opinion commandée par ARD montre que le thème politique le plus important pour les Allemands est l'immigration : 44% des quelque 1 000 personnes interrogées ont ainsi placé la question migratoire en première position de leurs préoccupations, loin devant la question des inégalités sociales (20%) et celle du pouvoir d'achat des retraités (17%).

Dans le contexte plus large de la crise migratoire que traverse l'Europe depuis près de trois ans, l’Allemagne a vu arriver sur son sol plus d'un million de migrants depuis 2015. D'abord favorable à une politique d'accueil très large, la chancelière Angela Merkel, qui briguera un quatrième mandat le 24 septembre prochain, se montre désormais plus que réservée. De récentes polémiques, notamment liées aux violences dont des migrants sont responsables d'après plusieurs rapports officiels, ont pronfondément impacté l'opinion publique allemande.

