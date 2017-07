Une bagarre dans une prison mexicaine fait 28 morts (VIDEO)

28 détenus sont morts et trois autres ont été blessés le 6 juin au Mexique lors d'une bagarre dans une prison d'Acapulco, port touristique de l'Etat de Guerrero, déchiré par la violence du crime organisé.

«A l'aube du 6 juillet, dans le centre de réinsertion sociale de Las Cruces, une bagarre a éclaté entre détenus, faisant 28 morts et trois blessés», a déclaré lors d'une conférence de presse Roberto Alvares, porte-parole chargé de la sécurité à Guerrero, au Mexique, précisant que la dispute était due à la «lutte permanente entre groupes rivaux à l'intérieur de la prison».

Il a ajouté que les autorités avaient lancé une opération conjointe de la police et de l'armée avec le soutien de deux hélicoptères, qui avait permis de reprendre le contrôle de tous les pavillons de l'établissement.

Des médecins légistes ont raconté à l'AFP dans la soirée du 6 juillet que quatre victimes avaient été décapitées. «Depuis l'entrée de la prison, on sentait une forte odeur de sang», a expliqué l'un d'eux, sous le couvert de l'anonymat.

«Les corps étaient empilés les uns sur les autres dans la zone des sanitaires, comme des détritus», a-t-il poursuivi.

Des familles en quête de nouvelles d'un proche se sont massées aux abords du centre pénitencier où des forces anti-émeutes avaient pris position. Un porte-parole s'est adressé aux familles et a énuméré des noms de victimes, déclenchant des cris de douleurs parmi l'assistance.

«Nous sommes en colère, furieux. On ne sait pas si notre proche est mort. C'est inacceptable que ce genre de chose continue de se produire», fustigeait de son côté Luciano Pelaez, un maçon de 66 ans venu chercher des nouvelles devant la morgue.

Outre les 28 victimes dénombrées, trois prisonniers ont été blessés, ont précisé les autorités.

L'Etat de Guerrero, bordé par la côte Pacifique, est l'un des plus pauvres du Mexique et enregistre l'un des taux d'homicides les plus élevés du pays. Dans la ville portuaire d'Acapulco, les assassinats sont désormais presque quotidiens, sur fond de lutte entre bandes armées.

Le système pénitentiaire mexicain, surpeuplé et souvent contrôlé par des groupes criminels, avait déjà été fortement décrié en janvier 2017 après une violente mutinerie dans une prison de Monterrey où 49 détenus avaient trouvé la mort. Les autorités avaient reconnu qu'un cartel faisait régner la loi dans la prison de Topo Chico, à Monterrey, dans l'Etat de Nuevo Leon situé dans le nord du pays, où étaient incarcérés 3 800 détenus, surveillés par une centaine de gardiens.

