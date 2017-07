Suivez la conférence de presse conjointe de Xi Jinping et Vladimir Poutine

A la veille du sommet du G20 en Allemagne, le leader chinois Xi Jinping s’est rendu à Moscou pour s’entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. RT France retransmet en direct le point de presse consécutif à la rencontre.

Xi Jinping est arrivé le 3 juillet dans la capitale russe, pour deux jours, avant de participer au sommet du G20 en Allemagne, plus tard dans la semaine. Lors de cette visite, la Russie et la Chine ont mené des pourparlers et signé plusieurs contrats.