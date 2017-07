Agression à la tranche de bacon : un Britannique restera six mois derrière les barreaux

Arrêté après avoir agressé une adolescente musulmane avec un sachet contenant une tranche de bacon, un Londonien de 36 ans va purger une peine de six mois de prison pour «agression» et «trouble à l'ordre public».

Un citoyen Britannique prénommé Alex Chivers, âgé de 36 ans, a été condamné à six mois de prison par une Cour de Londres pour «agression» et «trouble à l'ordre public». Le 8 juin, il s’était approché de deux femmes vêtues d'un voile, une jeune fille et sa mère, dans le nord de Londres. Après avoir lancé des insultes islamophobes à leur encontre, Alex Chivers a frappé la jeune fille avec une tranche de bacon, en criant : «Salopards de Daesh !»

Selon l'inspecteur en charge de l'enquête, James Payne, plusieurs témoins étaient présents lors de l'attaque, une personne a même filmé la scène en direct. «C'est une agression véritablement choquante», a-t-il souligné. La police métropolitaine de Londres a fait savoir que la jeune fille n’était pas blessée mais choquée.

Alex Chivers habitait non loin du lieu de l’agression. Au-delà d'une peine de six mois de prison, il devra également s'acquitter d'une amende de 140 euros.

