La légende du football mondial, Diego Maradona, estime que Vladimir Poutine est un «homme de paix»

Véritable icone sportive, Diego Maradona, n'a pas hésité à louer les qualités du président russe, Vladimir Poutine. Il a également estimé que l'Amérique latine subissait une pression croissante de la part de la droite et des Etats-Unis.

«Je pense qu'après [Hugo] Chavez et Fidel [Castro], Vladimir Poutine - [aux cotés d'Ariel] Ortega et Evo [Morales], fait partie de "la top league" des leaders politiques», a déclaré le 30 juin auprès des journalistes la star du football argentin et mondial Diego Maradona. Le célèbre sportif se trouve actuellement en Russie pour assister à la finale de la Coupe des confédérations, une compétition internationale de football. Il a profité de l'occasion pour répondre aux questions de RT.

«[Vladimir] Poutine est un homme qui peut apporter la paix [...] dans ce monde», a assuré l'Argentin, n'hésitant pas à qualifier le président russe de «phénomène». S'il n'a pas tari d'éloges sur Vladimir Poutine, Diego Maradona a moqué le président américain en déclarant : «Pour moi, [Donald Trump] est plutôt un comique [...] un dessin-animé.»

L'ancien footballeur de 56 ans a par ailleurs ajouté qu'il ne pensait pas que les Etats-Unis représentait une puissance dominante dans les relations internationales. «Les Etats-Unis ne sont plus les shérifs», a-t-il déclaré.

«[Le continent latino-américain ressent] une pression croissante de la part de la droite. Par droite, j'entends les Etats-Unis», a-t-il toutefois déclaré, soulignant : «La droite est plus forte maintenant. La droite a davantage d'argent. Ils peuvent acheter beaucoup de choses.»

Scandalisé par cette situation, Diego Maradona a enfoncé le clou en expliquant : «Auparavant, sous les [gouvernements précédents], les gens avaient au moins de la nourriture, mais maintenant en Argentine il y a des gens quui meurent de faim. C'est triste. C'est très triste. Et cela ne concerne pas seulement l'Argentine, c'est le cas du Brésil également»

