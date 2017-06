Un métro déraille à New-York : 39 blessés légers (IMAGES)

Une rame circulant sur la ligne A du métro new-yorkais a déraillé à l'approche d'une station de Harlem, faisant 39 blessés. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées bloquées pendant plus d'une heure dans les tunnels.

39 passagers ont été légèrement blessés le 27 juin dans le métro new-yorkais, après le déraillement d'une rame à l'approche d'une station de Harlem. L'accident s'est produit en milieu de matinée sur la ligne A, qui compte parmi les plus fréquentées du réseau.

Heroic @FDNY EMT rescues baby boy and his mom after Harlem train derailment https://t.co/MHUVoWGJrTpic.twitter.com/xZ0hYfCFjV — New York Daily News (@NYDailyNews) 27 juin 2017

Plusieurs centaines de personnes bloquées plus d'une heure dans les tunnels du métro entre les stations des 135e et 125e rues, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers. «36 personnes ont dû être transportées vers des hôpitaux du quartier, tous des blessés légers. Il a fallu entre une heure et une heure et demie pour que tout le monde puisse remonter à la surface», a-t-il expliqué.

Currently stuck on the D train @MTA now for over 1.5 hours. Some being evacuated. No AC. Folks kinda freaking out, panic attacks #newYorkpic.twitter.com/heOB1pNeaN — Raphael Sbarge (@RaphaelSbarge) 27 juin 2017

Les circonstances exact de l'incident ainsi que ses origines ne sont pas encore connues et sont en cours d'investigation. Sur la chaîne New York 1, Joseph Lhota, le nouveau président de la MTA, l'organisme chargé de la gestion du réseau du métro de New York, le frein d'urgence aurait été actionné quelques secondes avant le déraillement, pour une raison qui demeure inconnue.

Photos courtesy of @TWULocal100 show subway track damage after today's train derailment in #Harlem. https://t.co/9YfPih5koDpic.twitter.com/pKR5SLdeTI — CBS New York (@CBSNewYork) 27 juin 2017

«On roulait à allure normale lorsque soudain, c'était comme un cheval qui se cabre, on a été précipités en haut, en bas, de tous les côtés», témoigne l'un des passagers qui se trouvait dans la rame à la chaîne New York 1. «Les gens paniquaient, se levaient, en pleurant et en priant à voix haute, c'était très traumatisant», précise un autre témoin.

L'état du métro new-yorkais pointé du doigt

L'état et l'entretien du réseau du métro new-yorkais font l'objet de critiques régulières, notamment de la part des usagers. Le réseau est fréquenté par 5,6 millions de voyageurs au quotidien.

Andrew Cuomo, le gouverneur démocrate de l'Etat de New York, également responsable de la MTA, a promis de se pencher sur les incidents, trop fréquents. L'organisme public, en grande difficulté financière, a dû licencier près de 1 000 employés depuis une dizaine d'années, alors que le prix du ticket a quatre fois augmenté depuis 2008.

