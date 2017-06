La Thaïlande et la Birmanie brûlent pour 900 millions d'euros de drogues confisquées

À l'occasion de la journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite de drogues, les autorités birmanes et thaïlandaises ont réduit en cendres l'équivalent de 900 millions d’euros d’opium, d’héroïne, de cannabis et de méthamphétamines.

C'est «la plus grande incinération de drogue de toute l’histoire de la Birmanie », a déclaré un responsable policier birman à l'occasion de la journée mondiale contre la drogue, le 26 juin 2017. La Birmanie a ainsi procédé à l'incinération de l'équivalent de 340 millions d'euros de stupéfiants, pour montrer sa détermination à lutter contre le trafic de produits illicites. Côté Thaïlandais, c'est l'équivalent de 526 millions d'euros de drogues qui ont été réduits en cendres.

Plus de 300 millions d'euros de drogues brûlées en Birmanie, la plus grande incinération de l'histoire du pays #AFPpic.twitter.com/r3YIkXeDWR — DadGeeK ᵠ 🌿🔻 (@TheDadGeeK) 27 juin 2017

L'Asie du Sud-Est est un des carrefours du trafic de drogue international. La région du Triangle d'or, entre le Laos, la Thaïlande et la Birmanie, a longtemps été le principal lieu de production de l'opium et de l'héroïne, jusqu'à ce que l'Afghanistan prenne la première place.

L’opium afghan transformé en héroïne en #Turquie puis revendu en Europe et en Russie https://t.co/pNTWUTM2JPpic.twitter.com/h8VJvQoCV2 — RT France (@RTenfrancais) 22 décembre 2015

La Thaïlande et la Birmanie ont toutes deux pris des mesures répressives très sévères contre les trafiquants de drogues, qui sont souvent condamnés à de très lourdes peines, même pour de petits trafics.

