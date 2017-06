Une prière du Ramadan devant une statue de la vierge Marie fait scandale en Espagne

Une prière de musulmans à Grenade devant une statue de la vierge Marie à l'occasion du ramadan a provoqué la colère de catholiques espagnols. Un parti nationaliste est allé jusqu'à appeler à répondre avec une «nuit de prière» sur le lieu.

Le 10 juin, plusieurs dizaines de musulmans se sont réunis aux Jardins du triomphe à Grenade, où se trouve une statue de la vierge Marie, afin de prier avant de casser le jeûne du ramadan.

Bien que l’événement ait été autorisé par la mairie et vu d'un bon œil par le maire Francisco Cuenca, qui a décrit sa ville comme «une ville de co-existence et de tolérance», d'autres se sont indignés que cette prière se fasse dans un lieu chéri par les catholiques.

Des hommes politiques ont exprimé leur mécontentement sur Twitter, comme le député Luis Salvador.



«Francisco Cuenca confond la tolérance et le respect religieux avec la provocation. Appeler à une prière musulmane à la Vierge du triomphe ??», a posté ce député représentant la ville de Grenade.

El señor @PacoCuenca confunde tolerancia y respeto religioso con provocación. Convocar rezos musulmanes en la Virgen del Triunfo?? 👎🏽👎🏼👎👎🏼👎🏼 pic.twitter.com/bxKDYGbhqe — Luis Salvador (@LuisSalvador) 11 juin 2017



Un sentiment partagé par un autre homme politique, Manuel Olivares, qui a exprimé sur Facebook sa colère, affirmant que la décision de la ville était «regrettable», «incompréhensible», et «irrespectueuse». Le message, supprimé depuis, a été enregistré par le site Granada Digital.

Le parti nationaliste VOX a appelé à organiser un «acte de réparation» dans le parc le 13 juin au soir, où des catholiques viendront prier.

Dans un communiqué cité par le site internet anglophone The Local, le parti a fait savoir que l'événement était organisé pour «ceux qui veulent montrer leur foi et défendre leurs traditions, valeurs et leur culture héritée de [leurs] parents», ainsi que pour «protester contre la décision de la municipalité qui [...] a permis et consenti au fait qu'un lieu public symbolique soit investit par la communauté musulmane».

Por España. Por Granada. Por todos los católicos que vieron atentada su idiosincrasia. @vox_granadapic.twitter.com/iQeF6UYUj9 — Ivan de la Poza (@ivandelapoza) 12 juin 2017

Néanmoins, un élu socialiste du PSOE, Jemi Sanchez, a défendu la position du maire de la ville de Grenade. «Le multiculturalisme ne peut jamais être une menace, c'est une valeur ajoutée», a-t-elle écrit sur Facebook.

«Pour la première fois, la ville de Grenade soutient sa communauté musulmane en lui souhaitant un joyeux ramadan dans les Jardins du triomphe. [...] Cela est sans précédent et nous rapproche davantage», a-t-elle ajouté dans un autre post.

La ville de Grenade, située dans le sud de l'Espagne, est restée sous contrôle islamique durant près de 800 ans, jusqu'à la reconquête achevée en 1492 par les souverains catholiques Fernando et Isabelle.

