La ligne directe avec Vladimir Poutine : suivez sur RT France le 15 juin

Le 15 juin, le président russe Vladimir Poutine ouvrira la 15e ligne directe avec ses citoyens à 11h (heure de Paris). Il répondra à leurs questions sur tous les sujets, des problèmes de tous les jours à ceux de politique étrangère.

Selon la tradition, au moins une fois par an, le président russe organise une ligne directe lors de laquelle, les citoyens de toute la Russie peuvent entendre les réponses aux questions qu'ils lui ont posées via divers canaux traditionnels et électroniques.

En 2017, la ligne directe avec Vladimir Poutine se déroulera le 15 juin à 11h (heure de Paris).

D'habitude, la ligne directe avec le président attire l'attention des millions de téléspectateurs. En 2016, quelques huit millions des Russes se sont réunis devant les écrans à cette occasion.

Pour le moment, plus de 3,5 millions de questions ont déjà été envoyées au président mais d'ici le direct, ce nombre pourrait doubler. Les citoyens disposent de plusieurs moyens pour poser leurs questions au président : par téléphone, par vidéo, par sms et via les réseaux sociaux VKontakte et Odnoklassniki. D’habitude, les questions touchentpolitiques intérieures et extérieures, ainsi que la vie en société des citoyens.

Le dialogue avec Vladimir Poutine dure toujours plusieurs heures. La ligne directe la plus longue a été celle de 2013, qui a duré quatre heures et 47 minutes. L’année dernière, l'émission a dépassé trois heures et 40 minutes.

