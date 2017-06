Un couple de Finlandais se filme sur Periscope avant de trouver la mort dans un accident

Deux jeunes Finlandais ont diffusé leur mort en ligne. Sous l'emprise de l'alcool, ils ont eu un accident qui leur a coûté la vie.

Un couple de Finlandais d’environ 20 ans a bu et fumé pendant cinq heures, diffusant leurs agissements en direct sur Periscope avant de monter dans une voiture et de rouler avec la musique à fond. Cette conduite leur a été funeste. Quelques minutes après le départ, un bruit fort s’est fait entendre et la caméra focalisée sur le visage de la femme a été secouée violemment avant que la vidéo ne se soit interrompue.

L’accident s’est produit sur l’autoroute de Finnovagen menant à la ville d’Espoo, non loin d’Helsinki. Selon la police, les jeunes roulaient en direction du centre de la ville quand leur voiture a dévié de sa route pour s'écraser dans un champ. Les deux occupants portaient leur ceinture de sécurité mais la police estime qu'ils ont été tués sur le coup.

Les forces de l'ordre estiment que cette vidéo est la preuve d’un accident fatal signalé par des témoins dans la matinée du 8 juin. La vidéo a été supprimée de Periscope mais, dans l'intervalle, des copies avaient déjà été diffusées sur YouTube.

«Nous pensons que les victimes sont les personnes apparaissant dans la vidéo. La voiture correspond à celle de l’accident», a déclaré le chef de la police d’Espoo, Paavo Myohanen. «Nous attendons les résultats des tests pour savoir s’ils étaient sous l’emprise de quelque chose. La voiture roulait à une vitesse de plus de 100 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur cette petite route de campagne était de 50 km/h [...] Nous ne connaissons pas l’heure exacte où l’accident a eu lieu ni l'heure de la mort des deux occupants», a-t-il ajouté.

Selon le site d’informations Helsingin Uutiset, des spectateurs de la vidéo retransmise en direct avaient conseillé au couple de ne pas conduire après avoir bu. Un commentateur a même écrit qu’il appellerait la police.

L’inspecteur en chef du département de la police d’Uusimaa, Ilkka Kantola, a précisé que la vidéo n’était pas pertinente pour l’enquête, car aucune personne ne pouvait être poursuivie.

