Un Palestinien tué et plusieurs autres blessés lors d'affrontements à Gaza (VIDEO)

Des soldats israéliens ont abattu un Palestinien lors d'affrontements à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Selon Tsahal, les manifestants palestiniens, qui lançaient des pierres et brûlaient des pneus, ont ignoré les coups de semonce.

Des soldats israéliens ont ouvert le feu le 9 juin après que des affrontements ont éclaté dans le nord de la bande de Gaza, lorsque des centaines de Palestiniens tentaient d’endommager la barrière de séparation israélienne, selon l’agence de presse Maan citant un porte-parole de Tsahal. Des militaires israéliens ont d’abord lancé du gaz lacrymogène et tiré des coups de semonce, mais les manifestants les ont ignorés et ont continué de lancer des pierres sur les soldats israéliens.

Selon Reuters et des médias israéliens, un membre de l’Union du djihad islamique a été tué dans les affrontements, qui ont précisément eu lieu à l’est du camp de réfugiés de Jabaliya. Tsahal a confirmé avoir abattu un manifestant. Le ministère palestinien de la Santé a identifié l’homme comme Aed Khamis Jumaa, âgé de 35 ans. Selon le ministère, six autres Palestiniens ont été blessés dans ces affrontements et ont été hospitalisés.

Martyrdom/Aaed Khamis Jumah 35yrs and 6 Palestinians injured in clashes between young and Israeli soldiers near Gaza strip borders till now pic.twitter.com/OUFLtKvIve — Mh (@HarouatMed) 9 juin 2017

Deux autres Palestiniens ont été blessés par balles dans un autre incident, à l’est du camp de réfugiés de Bureij, dans la bande de Gaza, selon des témoins cités par Maan. L’un d’entre eux a été blessé au bras, et l’autre au pied.

Au moins 249 Palestiniens et un Jordanien ont été tués dans des affrontements ou incidents impliquant les forces israéliennes, depuis la fin 2015. Israël affirme que 167 d’entre eux ont été abattus lors d'attaques, et que 37 Israéliens, deux touristes américains et une étudiante britannique ont trouvé la mort dans ce type d'assaut.